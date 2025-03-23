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Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
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Максим Блинов/РИА Новости

В России с 1 апреля на 14,75% проиндексируют пенсии инвалидам, детям-сиротам и студентам, потерявшим родителей. Об этом пишет агентство URA.RU.

«Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины)», — говорится в материале.

Уточняется, что повышение выплат коснется также граждан, которым в апреле исполняется 80 лет, и тех, кто в апреле впервые получит I группу инвалидности.

До этого сообщалось, что в феврале средняя пенсия россиян по старости достигла 25 тыс. рублей. В 2025 году никто из граждан не выйдет на пенсию по возрасту в рамках пенсионной реформы. В 2026 году на пенсию выйдут россияне 64 лет и россиянки 59 лет, с 2028 года — 65 лет и 60 лет соответственно. Для получения пенсии по старости им нужно накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Накануне в Госдуме назвали условие для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей. Так, нужно иметь официальную зарплату не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни.

Ранее в Госдуме рассказали, как россиянам рассчитать размер досрочной пенсии.

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