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В Госдуме рассказали, как россиянам рассчитать размер досрочной пенсии

Депутат Гаврилов: специальная формула поможет рассчитать размер досрочной пенсии
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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут рассчитать размер досрочной пенсии по специальной формуле, для этого нужно сложить фиксированную выплату со стоимостью индивидуальных пенсионных баллов. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он отметил, что в 2025 году размер фиксированной выплаты в базовом значении составил 8908 рублей, стоимость одного пенсионного балла — 145,69 рубля. По его словам, лица, которые работали в районах Крайнего Севера, а также пенсионеры, имеющие иждивенцев, могут претендовать на дополнительные надбавки.

«Оформление пенсии требует заблаговременной подготовки документов и подтверждения соответствующего стажа и условий труда. В случае отказа возможно обжалование решения, а после назначения пенсии допускается трудовая деятельность без потери права на выплаты», — заключил Гаврилов.

До этого Сергей Гаврилов говорил, что в первую очередь право на досрочную пенсию имеют работники сфер с повышенной физнагрузкой, а также вредными и опасными условиями труда. Например, это шахтеры, металлурги, сотрудники химической промышленности, горячих цехов. Сюда же относятся такие сферы, как подземные горные работы, угольная промышленность, нефтепереработка и полиграфия.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.

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