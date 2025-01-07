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Центробанк Узбекистана ограничил число выдаваемых карт до 5 в одном банке

В Узбекистане для борьбы с мошенниками ограничили число выдаваемых карт до 5
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Центробанк Узбекистана на период с 1 января по 31 декабря 2025 года ограничил число выдаваемых карт до пяти на одно физическое лицо в одном банке и до 20 карт во всех банках для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«ЦБ разработал временный порядок, согласно которому одно физическое лицо может иметь максимум пять карт в одном банке и до 20 карт во всех банках в целом, включая виртуальные и кобейджинговые карты», — заявил он.

По данным источника издания, новое требование не будет распространяться на карты, открытые в иностранной валюте. Он добавил, что Центробанк будет блокировать карты физических лиц в том случае, если они не были использованы в течение 12 месяцев.

До этого сообщалось, что платежные сервисы Pay Way и Oson, считающиеся крупнейшими в Узбекистане, с 5 сентября приостановили осуществление международных денежных переводов. В частности, представители Pay Way заявили об ограничении возможности совершать зарубежные переводы из-за соответствующего распоряжения Центрального Банка республики. При этом речь идет о всех заграничных направлениях, включая Россию.

Ранее платежная система «Юнистрим» отключила функцию перевода денежных средств из России в Таджикистан.

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