Россиянам стали предлагать банковские карты Таджикистана

После того как в Казахстане ужесточили правила выдачи платежных карт нерезидентам, в начале 2025 года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение управляющего партнера консалтингового агентства Loio & Fin Валерии Панасенко.

Как уточняет издание, 19 января в силу вступило требование казахстанского агентства по регулированию и развитию финансового рынка, согласно которому требуется личное присутствие для оформления карты. Норму объяснили необходимостью снижения рисков при использовании платежных карт для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

По словам Панасенко, эти требования Астаны заставили россиян обратить внимание на другие направления. Выяснилось, что в Таджикистане доступны карты Visa и UnionPay, в Киргизии есть Visa, в Узбекистане — Visa, Mastercard и UnionPay. При этом счета можно открывать без личного присутствия и на срок до пяти лет. С оформлением карт в этих странах свою помощь активно предлагают посредники.

Как отметил управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов, услуга посредника стоит от 15 до 70 тысяч рублей, однако чем их больше, тем цены ниже.

Ранее стало известно, что нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт.