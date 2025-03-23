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В Польше ввели в эксплуатацию электронный барьер на границе с Белоруссией

МВД Польши: на водных границах с Белоруссией заработал электронный барьер
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Павел Головкин/AP

Электронное заграждение, установленное на водных участках границы между Польшей и Белоруссией, было введено в эксплуатацию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы польского министерства внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что речь идет об электронном барьере, построенном на реках Источанка и Свислочь. Пограничная стража Польши уже начала работу с соответствующими сооружениями.

«Также завершена модернизация электронного барьера вдоль существующего физического заграждения», — говорится в сообщении.

Из него следует, что теперь весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве охраняется с помощью современных технологий.

23 марта министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что власти намерены провести дополнительный набор пограничников для усиления границы с Белоруссией. По его словам, Варшава хочет принять на службу 500 новых сотрудников до конца текущего года.

До этого Семоняк рассказал, что Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение €52 млн на усиление границ Польши с РФ и Белоруссией. Как сказал министр, руководство республики планирует потратить эти деньги на создание сети асфальтированных дорог вдоль границы и закупку дронов.

Ранее в Литве решили разместить противотанковые и противопехотные мины на границе с РФ и Белоруссией.

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