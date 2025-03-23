Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша получит от ЕК миллионы евро на усиление границ с РФ и Белоруссией

МВД Польши: ЕК выделит республике €52 млн на усиление границ с РФ и Белоруссией
close
Global Look Press

Польша получит от Европейской комиссии (ЕК) более €50 млн на усиление границ с РФ и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк, пишет PAP.

«€52 млн пойдут на укрепление польско-белорусской и польско-российской границ», — сказал он.

Семоняк уточнил, что деньги будут потрачены на создание сети асфальтированных дорог вдоль границы. Также власти страны планируют закупить беспилотные летательные аппараты и ряд других устройств.

По словам министра, Варшава намерена принять меры для предотвращения ситуаций, когда нелегальные мигранты успешно преодолевают реки и иные водоемы на границе. Он подчеркнул, что решение этого вопроса является одним из приоритетных направлений деятельности МВД.

22 марта министерство обороны Литвы сообщило о планах разместить противотанковые и противопехотные мины на границе с РФ и Белоруссией. В ведомстве рассказали, что региональные партнеры республики будут добиваться от Европейского союза (ЕС) финансирования для реализации этой инициативы.

Ранее британский принц Уильям посетил военную базу НАТО, расположенную недалеко от российской границы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами