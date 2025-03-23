Польша получит от ЕК миллионы евро на усиление границ с РФ и Белоруссией

МВД Польши: ЕК выделит республике €52 млн на усиление границ с РФ и Белоруссией

Польша получит от Европейской комиссии (ЕК) более €50 млн на усиление границ с РФ и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк, пишет PAP.

«€52 млн пойдут на укрепление польско-белорусской и польско-российской границ», — сказал он.

Семоняк уточнил, что деньги будут потрачены на создание сети асфальтированных дорог вдоль границы. Также власти страны планируют закупить беспилотные летательные аппараты и ряд других устройств.

По словам министра, Варшава намерена принять меры для предотвращения ситуаций, когда нелегальные мигранты успешно преодолевают реки и иные водоемы на границе. Он подчеркнул, что решение этого вопроса является одним из приоритетных направлений деятельности МВД.

22 марта министерство обороны Литвы сообщило о планах разместить противотанковые и противопехотные мины на границе с РФ и Белоруссией. В ведомстве рассказали, что региональные партнеры республики будут добиваться от Европейского союза (ЕС) финансирования для реализации этой инициативы.

Ранее британский принц Уильям посетил военную базу НАТО, расположенную недалеко от российской границы.