Литва решила заминировать границу с Белоруссией и Россией

Литва вслед за Польшей планирует разместить мины на границе с РФ и Белоруссией

Литва планирует разместить на границе с Россией и Белоруссией противопехотные и противотанковые мины. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Накануне министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене встретилась с коллегами из стран Балтии и Польши. Стороны обсудили «обновление и расширение концепции контрмобильности».

«По примеру Польши северо-восточный фланг может быть укреплен несколькими уровнями, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что региональные партнеры Литвы планируют добиться от Евросоюза финансирования на реализацию этой инициативы.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит». Бейда сообщил, что на эти цели Польше нужны противопехотные мины в количестве до миллиона. Их планируется произвести внутри страны силами Польской оружейной группы.

Ранее Россия пообещала ответ на выход Польши и стран Балтии из конвенции по минам.