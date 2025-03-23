Польша направит на границу с Белоруссией еще 1,5 тысячи военных

МВД Польши: на границу с Белоруссией направят еще 1,5 тысячи военных

В Польше проведут дополнительный набор пограничников для усиления границы с Белоруссией. Об этом написал министр внутренних дел республики Томаш Семоняк на своей странице в соцсети X.

«После укрепления физического заграждения (нелегальным мигрантам требовалось 20 секунд, чтобы преодолеть барьер, построенный предыдущим правительством) и расширения электронного барьера (новые камеры, датчики, освещение), организации буферной зоны и беспощадной борьбы с нелегальными проводниками, мы вскоре начнем строить дорогу вдоль границы», — заявил глава ведомства.

Семоняк добавил, что 500 сотрудников запланировали принять в текущем году.

До этого министр сообщил, что Польша получит от Европейской комиссии более €50 млн на усиление границ с РФ и Белоруссией. Семоняк уточнил, что деньги будут потрачены на создание сети асфальтированных дорог вдоль границы. Также власти страны планируют закупить беспилотные летательные аппараты и ряд других устройств.

По словам министра, Варшава намерена принять меры для предотвращения ситуаций, когда нелегальные мигранты успешно преодолевают реки и иные водоемы на границе. Он подчеркнул, что решение этого вопроса является одним из приоритетных направлений деятельности МВД.

Ранее британский принц Уильям посетил военную базу НАТО, расположенную недалеко от российской границы.