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В Москве уровень атмосферного давления побил рекорд, который держался 82 года

Леус: атмосферное давление в Москве в 764 мм рт. ст. побило рекорд 1943 года
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Максим Блинов/РИА Новости

Атмосферное давление в Москве утром 23 марта достигло 764 миллиметра ртутного столба и побило прежний суточный максимум, который держался с 1943 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в 8:00 на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ зафиксировали атмосферное давление на 0,1 мм ртутного столба выше, чем у прежнего рекорда этого дня в 1943 году.

Леус отметил, что в ближайшие часы показания барометров будут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 мм рт. ст., что также выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в столице в воскресенье будет малооблачная, сухая погода, аномально высокое атмосферное давление, воздух прогреется до +8°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные «сюрпризы» и заморозки. По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну заморозков.

Ранее россиян предостерегли от резких физических нагрузок весной.

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