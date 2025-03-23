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Нацполиция Украины потратит миллионы гривен на закупку газовых баллончиков

«Киев 24»: Нацполиция Украины закупит газовые баллончики для разгона протестов
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РИА Новости

Национальная полиция Украины намерена потратить несколько миллионов гривен на закупку баллончиков со слезоточивым газом, которые будут применяться для разгона протестующих. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

«Полиция будет закупать аэрозольные баллоны повышенной емкости <...> на сумму 18,4 млн гривен (около $443 тыс. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Специалист добавил, что информация о выделенных на газовые баллончики средствах была размещена в системе государственных закупок Украины. При этом, по словам Снегирева, правоохранительные органы уже приступили к закупке средств для разгона массовых акций протеста.

21 марта правоохранительный комитет Верховной рады Украины одобрил законопроект, в случае принятия которого у полицейских появится право использовать огнестрельное оружие против демонстрантов. Из текста документа следует, что стражам порядка будет необязательно предупреждать об этом самих митингующих.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов могут начать разгонять массовые акции протеста с помощью слезоточивого газа и электрошокеров. Также у них может появиться возможность «маркировать» краской зачинщиков беспорядков и наблюдать за ними с помощью дронов.

Ранее бывший премьер-министр Украины назвал возможную цель законопроекта об использовании огнестрельного оружия полицейскими.

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