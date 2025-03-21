На Украине могут принять закон об использовании огнестрельного оружия против митингующих

В Раде одобрили законопроект об использовании огнестрельного оружия на митингах

Правоохранительный комитет Верховной рады одобрил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие против мирного населения на митингах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на «Центр противодействия коррупции».

В публикации говорится, что речь идет о редакции законопроекта №10311. В тексте документа говорится, что сотрудники Нацгвардии могут «применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков — без надлежащего предупреждения об этом самих митингующих».

В документе подчеркивается, что против митингующих можно будет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры. Помимо этого, нарушителей смогут «маркировать» краской в ходе беспорядков, а также использовать беспилотники для наблюдения.

По данным ЦПК, законопроект будет рассмотрен во втором чтении уже на следующей неделе.

До этого украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, проект законопроекта предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медкомиссии с целью определения пригодности военнообязанного к службе в украинской армии, за нарушение военным должностным лицом порядка призыва.

Ранее в Раде рассказали, продлят ли на Украине военное положение и мобилизацию после 9 мая.