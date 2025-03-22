Азаров: Зеленский готовит закон о нацгвардии, чтобы на штыках сохранить власть

Украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что его режим может удержаться на Украине только «на штыках», поэтому готовит соответствующие законы в этих целях. Об это в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По словам бывшего премьера, Рада планирует в конце марта проголосовать во втором чтении за новую редакцию законопроекта №10311. Этот документ уже прошел одобрение в соответствующем парламентском комитете. Азаров отметил, что киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет «только на штыках».

«Нацгвардия получит право использовать без предупреждения огнестрельное оружие, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против митингующих. Силовикам позволят маркировать нарушителей, например, краской. Также Нацгвардия сможет использовать беспилотники, в том числе для наблюдения за митингующими», — подчеркнул он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что власти Украины согласились провести выборы.