В Финляндии пивовары выйдут на митинг из-за условий труда

В Финляндии готовят забастовку работники пивоварен, они выйдут на улицы в воскресенье. Об этом пишет портал Yle.

«‎Забастовка затронет три крупнейших пивоваренных завода страны: пивоварни Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Они выпускают наиболее популярные у финнов марки пива и безалкогольные напитки»‎, — говорится в публикации.

Кроме того, в митингах примут участие сотрудники склада Hartwall в Хельсинки и сервиса оборудования Sinebrychoff в Кераве. Профсоюз, как уточняется, требует повышения заработной платы работников и улучшения условий труда.

Всего в акции протеста участвуют около 1000 сотрудников. Известно, что она продлится несколько дней: до пятницы, 28 марта.

В феврале этого года в Финляндии прошла массовая забастовка работников торговой сферы. В ней участвовали более 70 тысяч работников из более чем трех тысяч предприятий. Сотрудники требовали повысить зарплату на 10% с минимальной прибавкой в размере 250 евро в месяц в течение двух лет.

До этого в Армении сотни сотрудников Зангезурского медно-молибденового комбината объявили забастовку и не вышли на работу. Работники предприятия требовали повышения зарплаты и открытого диалога между руководством и подчиненными. В свою очередь в компании заявили, что требования митингующих слишком высокие, а из-за забастовки комбинат несет большие убытки.

Ранее общественный транспорт в Берлине перестал работать из-за забастовки.