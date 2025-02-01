Работа крупного комбината в Армении встала из-за забастовки сотен сотрудников

В Армении сотни сотрудников Зангезурского медно-молибденового комбината объявили забастовку и не вышли на работу. Об этом пишет армянский портал Hetq.

По данным издания, 700 сотрудников требуют повышения зарплаты и открытого диалога между руководством и подчиненными.

«Зарплаты низкие в основном у рабочих, среднее и высшее звенья получают большие суммы... Во-вторых, можно сказать, что полностью отсутствует диалог между рабочими и начальством, что порождает многочисленные проблемы. Например, обратная связь, организация работы, вопросы качества работы и т. д.», — говорится в публикации.

В свою очередь в компании заявили, что требования митингующих слишком высокие, а из-за забастовки сотрудников комбинат несет большие убытки. Также руководство намерено отправить многих работников в вынужденный отпуск, если забастовка продолжится. Однако сотрудники, несмотря на это, готовы бастовать дальше.

До этого в Финляндии рабочие промышленных предприятий вышли на массовую забастовку. Причиной недовольства сотрудников стал отказ работодателей удовлетворить просьбу Центрального объединения профсоюзов о повышении оплаты труда. Рабочие пытаются добиться приемлемых условий труда.

Ранее работники коньячного дома Hennessy провели беспрецедентную забастовку.