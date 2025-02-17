В Финляндии более 70 тысяч работников торговой сферы бастуют из-за зарплат

В Финляндии началась массовая забастовка работников торговой сферы, которая может существенно повлиять на работу магазинов и логистических центров по всей стране. Протесты начались после того, как переговоры профсоюза работников сферы обслуживания (PAM) с Финской торговой федерацией не привели к соглашению, сообщает финский портал Yle.

Забастовка в секторе логистики стартовала 17 февраля в 5:00 (6:00 мск) и продлится до 20 февраля. Если стороны не достигнут договоренности, то с 19 февраля к забастовке присоединятся сотрудники продуктовых магазинов.

Ожидается, что в протестах примут участие более 70 тысяч работников из более чем трех тысяч предприятий. Основное требование РАМ — повысить зарплату на 10% с минимальной прибавкой в размере 250 евро в месяц в течение двух лет. Также в РАМ призывают внести правки в коллективный договор, чтобы защитить права людей, работающих неполный день.

В начале февраля в Армении сотни сотрудников Зангезурского медно-молибденового комбината объявили забастовку и не вышли на работу. Работники предприятия требовали повышения зарплаты и открытого диалога между руководством и подчиненными. В свою очередь в компании заявили, что требования митингующих слишком высокие, а из-за забастовки комбинат несет большие убытки.

Ранее общественный транспорт в Берлине перестал работать из-за забастовки.