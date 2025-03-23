Аэропорты Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова в сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пока аэропорты не принимали самолеты, один рейс в Волгоград перенаправили на запасной аэродром.

23 марта в Калаче-на-Дону в Волгоградской области произошли взрывы и сработала система ПВО.

За пару дней до этого Саратовскую область атаковали 54 дрона. Людей пришлось эвакуировать из-за пожара на военном аэродроме.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее очевидцы сообщили о попытке ВСУ атаковать аэродром в Волгоградской области.