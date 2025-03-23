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В России выявили дефицит группы препаратов

В России выявили препаратов от аутоиммунных заболеваний
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В России почти исчезли препараты на основе инфликсимаба, которые назначают при болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Об этом пишет издание «Известия».

Отмечается, что нехватка препатов с этим действующим веществом наблюдается еще с осени 2024 года. Их объясняют нехваткой сырья. Поставкой лекарств с инфликсимабом на рынок РФ занимаются препараты российские компании «Биокад» и «Фармапарк», а также корейская Celltrion и американская MSD. При этом последняя не поставляла эти препараты с 2003 года.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году фармацевтические компании вывели на российский рынок 52 тыс. упаковок препаратов с инфликсимабом, что на 46% меньше, чем в 2023 году.

Препараты с данным ингридиентом многими пациентами принимаются на регулярной основе в течении десятилетий. При этом в отсутствие необходимого лекарства им приходится переходить на другую терапию без возможности вернуться к прежней схеме лечения или принимать противовоспалительные препараты в ожидании поставок, что означает более тяжелые последствия для здоровья.

До этого предприниматели заявили о дефиците физраствора в России.

Ранее ученые нашли связь между активным потреблением соли и аутоиммунными заболеваниями.

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