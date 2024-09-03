Названо новое опасное свойство соли

Ученые из Йельской медицинской школы установили, что чрезмерное увлечение соленой пищей повышает активность белка PRDM1-S, что может нарушать работу Т-клеток и провоцировать сбои в иммунной регуляции, связанные с рассеянным склерозом и другими заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine (STM).

Ученые объяснили, что аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и волчанка, обусловлены генетическими факторами и факторами окружающей среды, например дефицитом витамина D и жирных кислот. Ранние исследования ученых Йельской медицинской школы показали, что активное потребление соли также способствует развитию рассеянного склероза.

В ходе нового исследования было установлено, что у пациентов с рассеянным склерозом повышена активность гена под названием PRDM1-S и одноименного белка. Он участвует в регуляции иммунной функции. Ученые обнаружили, что PRDM1-S ведет к усилению экспрессии чувствительного к соли фермента SGK-1, что приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток. При злоупотреблении соленой пищей Т-клетки, в норме контролирующие иммунный ответ, перестают предупреждать аутоиммунные заболевания.

По словам ученых, результаты исследования могут стать основой для создания новых препаратов для устранения таких патологий. Вероятнее всего, их действие будет заключаться в подавлении активности PRDM1-S.

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