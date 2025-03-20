Раскрыт размер взятки, которую должен был получить экс-замглавы Ростовской области

Правоохранительные органы сообщили, что экс-заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев был задержан с поличным при получении части взятки в размере 27 млн рублей. Общая сумма, которую он планировал получить от компании-подрядчика, составляет почти 93 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным следствия, 27 млн рублей — это первый транш, эквивалентный 3% от бюджетных средств, освоенных подрядчиком. Кроме того, Кушнарев договорился о ежемесячных выплатах в размере 2 млн рублей, которые не зависели бы от объема дальнейшего финансирования проектов.

В январе против бывшего Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. На данный момент он находится в СИЗО Москвы. В декабре Кушнарев также стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Ранее в Москве арестовали заместителя губернатора Вологодской области.