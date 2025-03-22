МВД: число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось до 10 человек

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием четырех машин на трассе М-2 «Крым» в Тульской области возросло до 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Управления МВД России.

По данным ведомства, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести — в их числе пять несовершеннолетних. Всем им уже оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД УМВД по Тульской области выясняют обстоятельства происшествия.

До этого в МЧС сообщали, что в массовом ДТП в Туле пострадали девять человек. В ведомстве уточнили, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате один из водителей оказался заблокирован в машине, его вытащили спасатели.

16 марта в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин. Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее авария заблокировала движение на МКАД.