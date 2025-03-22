Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось

МВД: число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось до 10 человек
close
МЧС России

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием четырех машин на трассе М-2 «Крым» в Тульской области возросло до 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Управления МВД России.

По данным ведомства, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести — в их числе пять несовершеннолетних. Всем им уже оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД УМВД по Тульской области выясняют обстоятельства происшествия.

До этого в МЧС сообщали, что в массовом ДТП в Туле пострадали девять человек. В ведомстве уточнили, что на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате один из водителей оказался заблокирован в машине, его вытащили спасатели.

16 марта в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин. Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее авария заблокировала движение на МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами