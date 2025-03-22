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Авария заблокировала движение на МКАД

На МКАД заблокировано движение из-за ДТП
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Алексей Филиппов/РИА Новости

На МКАД заблокировано движение транспорта из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внешней стороне 36-го км МКАД (в районе съезда №35А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате движение оказалось затруднено сразу на 3,6 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее россиянка в ДТП вылетела под пожарную машину и попала на видео.

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