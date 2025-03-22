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В украинском Здолбунове начался масштабный пожар у ж/д вокзала

В Здолбунове на Украине произошел пожар у железнодорожного вокзала

В Ровенской области на северо-западе Украины произошел масштабный пожар у железнодорожного вокзала в городе Здолбунов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Газета уточняет, что причина возгорания неизвестна. Сейчас в регионе нет воздушной тревоги.

В ночь на 21 марта по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу, нанесли удар. На газопроводе случился пожар, пламя было видно из Курска и Сум. Украинские военные поспешили переложить вину за атаку на Россию. В генштабе ВСУ сказали, что российские военные якобы сами ударили по объекту. В СК России заявили, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по газораспределительной станции «Суджа», которая получила значительные повреждения. Ведомство возбудило уголовное дело по факту теракта.

22 марта Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины, если республика продолжит атаковать российскую инфраструктуру. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по «Судже». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять.

Ранее жителей Саратовской области начали эвакуировать из-за пожара на военном аэродроме.

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