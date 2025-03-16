Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского

Ватикан опубликовал первое фото папы Римского после госпитализации
close
Sala Stampa della Santa Sede

Служба печати Святого престола впервые после госпитализации папы Римского опубликовала его фото.

Согласно пресс-релизу, снимок был сделан утром 16 марта во время молитвы после службы, которую понтифик совершил с другими священниками в часовне у своей комнаты. На фотографии он сидит в инвалидном кресле, развернувшись почти спиной, и смотрит на распятие.

«Состояние Франциска остается стабильным, терапия, а также респираторная и двигательная физиотерапия продолжаются», — отметили в Ватикане.

При этом врачи по-прежнему считают клиническую картину «сложной».

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей. 22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Ранее папа Римский назвал испытанием затяжную госпитализацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами