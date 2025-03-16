Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского

Служба печати Святого престола впервые после госпитализации папы Римского опубликовала его фото.

Согласно пресс-релизу, снимок был сделан утром 16 марта во время молитвы после службы, которую понтифик совершил с другими священниками в часовне у своей комнаты. На фотографии он сидит в инвалидном кресле, развернувшись почти спиной, и смотрит на распятие.

«Состояние Франциска остается стабильным, терапия, а также респираторная и двигательная физиотерапия продолжаются», — отметили в Ватикане.

При этом врачи по-прежнему считают клиническую картину «сложной».

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей. 22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Ранее папа Римский назвал испытанием затяжную госпитализацию.