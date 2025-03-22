Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в хуторе Барилов Ракитянского района беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на дороге и взорвался, в результате чего были повреждены кровля и фронтон частного дома.

В Валуйках удар FPV-дрона повредил фасад и ограждение коммерческого объекта. Из-за детонации второго беспилотника загорелась сухая трава — пожарные оперативно потушили очаги возгорания.

В селе Казначеевка Валуйского округа дрон упал и взорвался во дворе частного домовладения — в доме оказались выбиты окна.

По предварительным данным, никто не пострадал.

18 марта украинские формирования предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию Белгородской области в направлении населенных пунктов Прилесье и Демидовка. Министерство обороны РФ заявило, что в операции приняли участие около 200 бойцов противника и 29 единиц техники.

Несмотря на это, Вооруженные силы РФ успешно отразили все атаки украинских подразделений. Пересечения государственной границы допущено не было.

Ранее два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области.