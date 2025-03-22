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Мошенники начали обманывать электросамокатчиков

МВД предупредило о мошенничестве с QR-кодами аренды электросамокатов
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Антон Денисов/РИА Новости

Мошенники начали обманывать электросамокатчиков. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, аферисты с помощью поддельных QR-кодов получают доступ к личным данным своих жертв. В МВД предупредили, что число киберпреступников, которые обманывают клиентов кикшеринга, растет.

До этого в МВД рассказали, что мошенники начали использовать приложения-шпионы для смартфонов, которые могут позволить украсть персональные данные россиян. По информации ведомства, подобные приложения маскируются под легальные программы или сервисы с полезным функционалом.

Накануне сообщалось, что мошенники стали использовать имена российских звезд для вовлечения россиян в поддельные лотереи. При использовании схемы злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют розыгрыш.

Ранее мошенники придумали схему обмана российских пенсионеров с лекарствами.

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