В России хотят вносить жертв мошенников в специальную базу

В России необходимо создать специальную базу, в которую будут вноситься данные о пострадавших от действий мошенников жителях. Такой реестр поможет привлечь дополнительное внимание к ним в случае попытки оформить очередной кредит, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с 360.ru.

Сообщения о том, что пострадавшим от мошенников россиянам запретят переводить деньги даже близким и знакомым, депутат назвал бредом, подчеркнув, что никаких ограничений не будет. Планируется просто тщательнее информировать их об угрозах и обращать на них внимание.

«Просто будет информация, что эти люди подвержены внешнему влиянию», — пояснил Аксаков. — «И если сигнал поступит, что они хотят взять кредит, то на них обратят дополнительное внимание. То есть будут проверять, не находятся ли они под влиянием внешних лиц, которые хотят украсть их деньги».

Это будет мерой по защите людей от преступников, а не ограничением их прав, подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что среди пострадавших от злоумышленников есть и депутаты Госдумы. Можно стараться ставить всяческие преграды, но, если человек сам соглашается на перевод денег – ничего не поможет, поэтому иногда просто необходимо задать ему дополнительные вопросы и выяснить, с какими целями совершается перевод или оформляется кредит, заключил депутат.

На днях депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает введение обязательной маркировки для звонков от организаций и вызовов с международных номеров. Документ обяжет юрлиц предоставить операторам связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени Росфинмониторинга.