Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве предложили переименовать Винницкую и Житомирскую улицы

«Здоровый выбор» предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Руководитель общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Общественник подал обращение мэра Москвы Сергею Собянину. Он предложил переименовать Винницкую улицу в улицу Героя генерала Кириллова, а Житомирскую — в улицу Героя Бориса Журавлева.

«Предлагаемые меры по переименованию улиц с названиями из недружественных стран в честь Героев СВО — это не просто символический жест. Это стратегически важный шаг по укреплению национальной идентичности», — написал он.

До этого в Екатеринбурге изменили названия трех остановок общественного транспорта. В том числе новое название получила остановка «Эстонская».

Позже активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на то, что одна из улиц в СНТ «Радуга» Добрянского округа Пермского края носит имя американского музыканта Курта Кобейна и предложили переименовать ее в честь российского музыканта, солиста «Любэ» Николая Расторгуева.

Ранее в Госдуме предложили изменить географические названия в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами