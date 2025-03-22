В Москве предложили переименовать Винницкую и Житомирскую улицы

Руководитель общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Общественник подал обращение мэра Москвы Сергею Собянину. Он предложил переименовать Винницкую улицу в улицу Героя генерала Кириллова, а Житомирскую — в улицу Героя Бориса Журавлева.

«Предлагаемые меры по переименованию улиц с названиями из недружественных стран в честь Героев СВО — это не просто символический жест. Это стратегически важный шаг по укреплению национальной идентичности», — написал он.

До этого в Екатеринбурге изменили названия трех остановок общественного транспорта. В том числе новое название получила остановка «Эстонская».

Позже активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на то, что одна из улиц в СНТ «Радуга» Добрянского округа Пермского края носит имя американского музыканта Курта Кобейна и предложили переименовать ее в честь российского музыканта, солиста «Любэ» Николая Расторгуева.

Ранее в Госдуме предложили изменить географические названия в Арктике.