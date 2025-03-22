Жители Новосибирска заступились за бездомных собак

В Новосибирске состоялся митинг против усыпления бездомных животных. Об этом сообщает Mash Siberia.

По его данным, участники акции собрались у Государственной публичной научно-технической библиотеки. Они считают, что в нападениях животных виноваты люди, а решать проблему нужно гуманно. Кроме того, активисты винят городские власти в том, что они ничего не предпринимают, в то время как в частных приютах нет мест.

В конце января в Новосибирской области женщина не выжила после того, как ее покусали собаки. Инцидент произошел в городе Обь. Пострадавшая шла домой с работы и должна была встретиться с супругом. Она долгое время не появлялась, поэтому муж стал беспокоиться и отправился на ее поиски. Местные жители рассказали, что бездомных животных много. При этом часть собак отлавливают, но после стерилизации могут выпустить на мороз с незажившими швами.

Ранее якутский депутат призвал истреблять бездомных собак.