Зажатый во льдах сухогруз отбуксировали к месту стоянки в Петербурге

В Петербурге отбуксировали на стоянку зажатый во льдах сухогруз

В Санкт-Петербурге сухогруз, который сорвало от причала и зажало во льду на Неве, отбуксировали к месту стоянки. Об этом сообщил председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами подведомственного Комитету учреждения «Пиларн» с помощью флагмана Петербургского природоохранного флота - ледоколом «Невская застава» проведены работы по освобождению сухогруза от льда и отбуксировке к причалу», — написал он, отметив, что накануне наблюдалась подвижка ледового поля, из-за чего возникла угроза неконтролируемого перемещения судна в сторону петербургских мостов.

Экипаж «Невской заставы» зафиксировал сухогруз, размыл лед вокруг и спустил ниже по течению. После чего без помощи дополнительных буксирных судов сухогруз был возвращен к месту постоянной стоянки, рассказал Соловейчик.

О том, что сухогруз «Светлый» оторвался от причала и начал движение к Вантовому мосту, стало известно поздно вечером 19 марта.

Ранее сухогруз, плывший из России в Мозамбик, сел на мель у Босфора.