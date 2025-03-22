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В Подмосковье полностью потушили пожар в бункере с мукой

В Кашире полностью ликвидировали пожар в бункере с мукой
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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Кашире Московской области потушили пожар в бункере с мукой. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кашире», — говорится в сообщении.

Днем в субботу, 22 марта, сообщалось, что пожар произошел в подмосковном городе Кашира, пожарные ликвидируют возгорание. Отмечалось, что на улице Ильича загорелся бункер с мукой. Пожар был локализован на 920 квадратах. На месте чрезвычайного происшествия работали 35 пожарных и 11 единиц техники. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

15 марта в подмосковных Мытищах эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Красный кит». По данным «Мытищи.Live», из здания вывели всех сотрудников и посетителей из-за «не учебной тревоги». На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в центре произошел пожар.

Ранее в Подмосковье после атаки беспилотника ВСУ загорелся многоэтажный дом.

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