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После атаки БПЛА на дом в Ростове в больнице остается один пострадавший

Минздрав: один пострадавший остался в больнице после атаки БПЛА на дом в Ростове
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Ростове-на-Дону один пострадавший находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Ростовской области.

Он отметил, что в результате взрыва БПЛА в Ростове-на-Дону в больницу было доставлено двое пострадавших. Им была оказана необходимая медицинская помощь, один травмированный был отпущен домой.

«В настоящее время в стационаре больницы находится один человек в состоянии средней степени тяжести», — заявил представитель минздрава.

Отмечается, что в реанимации пострадавший не нуждается.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, в ночь на 22 марта в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. Позднее стало известно, что беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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