Врио губернатора рассказал о состоянии пострадавших при атаке дрона на ростовский дом

Слюсарь: пострадавшие при атаке на дом в Ростове-на-Дону получили резаные раны

Двое пострадавших от атаки беспилотника на жилой дом в Ростове-на-Дону попали в больницу с резаными ранами. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Еще одна жительница дома обратилась к медикам на месте происшествия — на фоне произошедшего у нее случился сильный стресс. Врачи оказали ей помощь и отпустили.

В ночь на 22 марта Юрий Слюсарь сначала сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа.

Позже стало известно, что беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.