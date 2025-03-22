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Спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику так и не купили квартиру

Mash: гардеробщику из «Крокуса» Халилову так и не подарили квартиру
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спасшему сотни людей 16-летнему гардеробщику из «Крокуса» Исламу Халилову так и не подарили квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подросток получил медаль «За спасение погибавших» и встречу с любимой футбольной командой — «Спартаком». В публикации отмечается, что Халилов познакомился с игроками и даже поиграл с ними на поле.

Авторы канала отметили, что блогеры обещали подарить квартиру семье подростка. Школьник вынужден работать с 14 лет, потому что у его родителей проблемы с финансами. На данный момент он проживает в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково, где ему выделили жилье после теракта. В квартире проживают шесть человек, среди которых родители мальчика, бабушка, брат и сестра.

В апреле прошлого года Халилова наградили в Государственной думе. По инициативе автономной некоммерческой организации «Общество дружбы с Кыргызстаном» молодому человеку был вручен грант на обучение в одном из российских вузов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в России призвали учредить госнаграду за детский героизм.

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