Вербовка в борделе и побег в багажнике: в Британии умер шпион Гордиевский

В Великобритании в возрасте 86 лет умер бывший агент КГБ Олег Гордиевский, работавший на британскую разведку. Его обнаружили в доме в графстве Суррей, где экс-шпион жил под охранной полиции Великобритании. По данным СМИ, его смерть была естественной. Олег Гордиевский поступил на службу в КГБ в начале 1960-х из-за желания побывать за границей. Вскоре его завербовали иностранные спецслужбы, а уже в 1985 году он бежал из СССР. О том, как это произошло, — в материале «Газеты.Ru».

Советский перебежчик Олег Гордиевский, который работал в Комитете госбезопасности (КГБ) СССР и на британскую разведку, умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили британская газета The Guardian и «Би-би-си».

По данным СМИ, бывший двойной агент умер у себя дома в графстве Суррей в Великобритании 21 марта. «Би-би-си» уточнило, что коронер не счел смерть Гордиевского подозрительной.

Советского перебежчика обнаружили в доме, где он жил под охраной британской полиции с тех пор, как Москва начала подозревать его в антигосударственной деятельности. В СССР Олега Гордиевского заочно приговорили к смертной казни за госизмену.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что ликвидация перебежчиков противоречит представлениям «о заслуженном предателями возмездии», которые устоялись в российском разведывательном сообществе. По словам главы СВР, самое страшное наказание для тех, кто продал родину, — это «доживать свои дни с неподъемным грузом на совести».

Работа в КГБ

Олег Гордиевский родился в 1938 году в семье офицера Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. Еще в школе будущий двойной агент увлекался изучением языков, в частности немецкого. Впоследствии поступил в МГИМО, где освоил и шведский. Гордиевский мечтал о поездках за границу и понял, что сделать это можно, поступив на службу в КГБ. Еще в университете он начал сотрудничать с чекистами по протекции брата Василия, который служил в управлении «С» ПГУ КГБ.

По некоторым данным, Гордиевский попал в поле зрения иностранной разведки еще во время своей полугодовой практики в Восточном Берлине. По словам историка спецслужб Николая Долгополова, Гордиевский хотел попасть из ГДР в другую страну, что тогда строго запрещалось. Однако студента это не остановило, и он все-таки выехал за границу, где его «прихватила полиция». Именно с этого момента, как утверждает историк, Гордиевский и был на крючке.

После окончания МГИМО он отправился в разведшколу, а затем стал штатным сотрудником. В свою первую заграничную командировку Гордиевский отправился в 1966 году в Данию. Там он четыре года служил офицером разведки под прикрытием сотрудника консульского отдела посольства СССР. По его собственным воспоминаниям, именно в этот период он окончательно разочаровался в советской системе. Последней каплей, из-за которой Гордиевский «возненавидел ее всеми фибрами души», стало подавление при поддержке советских войск восстания сторонников так называемой Пражской весны в 1968 году в Чехословакии.

Свои взгляды он удачно скрывал от начальства, а вот датской разведке намеренно дал понять, как именно относится к советской власти. Для этого Гордиевский, знавший, что Дания прослушивает сотрудников посольства СССР, намеренно критиковал действия Москвы в телефонных разговорах с женой.

Двойной агент

В 1970-х Олега Гордиевского завербовала иностранная разведка. По одной из версии, это произошло во время его тайной поездки в Швецию, когда в бордель, куда он зашел, нагрянули полицейские. Правоохранители сдали его контрразведчикам, которые предложили советскому агенту сотрудничество, и тот не раздумывая согласился.

В 1972 году Гордиевский вернулся в Данию — в этот раз в качестве заместителя резидента КГБ по линии политразведки под прикрытием дипломатической должности. Некоторые историки считают, что именно в этот период он начал работать на западную разведку. В 1976 году он занял должность резидента КГБ, а в 1978-м — вернулся в СССР. Гордиевского начали готовить к командировке в Великобританию. В MI-6 хотели видеть на должности резидента именно его, поэтому нескольким более опытным коллегам Гордиевского отказали в выдаче виз.

В Лондон он попал только в 1982-м в качестве сотрудника службы безопасности резидентуры КГБ. Гордиевский регулярно общался со своими кураторами и, по его воспоминаниям, успел передать англичанам сотни секретных документов. Кроме этого, он также составлял для MI-6 аналитические отчеты по тонкостям отношений между СССР и Западом и способствовал разоблачению агентов советской разведки — не только в Англии, но и в других европейских странах. В Москве при этом понимали, что в системе завелся «крот», но долгое время не могли его раскрыть.

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Только в 1985 году Гордиевского сдал Олдрич Эймс — сотрудник ЦРУ, завербованный СССР. Разведчика вызвали в Москву, где несколько раз допрашивали. В итоге Гордиевского отпустили, но приставили к нему оперативников.

Побег в багажнике

После этого Олег Гордиевский решил бежать, на этот случай у него уже был заготовлен план. Он подал MI-6 сигнал — пришел на условленную улицу в Москве с цветным пакетом. Британская разведка начала готовить операцию по его вывозу из СССР.

18 июля Гордиевский как обычно отправился на пробежку, но домой так и не вернулся. За несколько дней до этого ему удалось, оторвавшись от преследования оперативников, купить билет до Ленинграда. Добравшись до Северной столицы, Гордиевский отправился в Зеленогорск, а оттуда — до условленного места в окрестностях Выборга, где встретился с британскими агентами. Они дали шпиону успокоительное, разместили в багажнике и накрыли «алюминиевым» одеялом, чтобы без проблем пройти границу.

Через несколько часов Гордиевский оказался в Финляндии и в этот же день вылетел в Великобританию. На его след Москва пыталась выйти полтора месяца, пока не получила из Лондона письмо, где говорилось, что Олегу Гордиевскому предоставлено политическое убежище. Также Великобритания сообщила, что вышлет из страны 30 советских разведчиков, которых шпион сдал британским властям. СССР после этого покинули 25 сотрудников британского посольства.

В 2007 году королева Елизавета II вручила Гордиевскому орден Святых Михаила и Георгия — за «служение безопасности Соединенного Королевства». Его побег до сих пор считается одним из самых «успешных» в истории отечественной разведки.