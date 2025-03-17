Сестре жертвы теракта в «Крокусе» вручили 300 тысяч рублей и 12 кг останков

Сестре погибшего в теракте в «Крокусе» выдали 12 кг останков и 300 тысяч рублей

Жительнице Новосибирска, приходящейся сестрой погибшему в теракте «Крокус Сити Холле», выдали 12 кг его останков и лишь 300 тысяч рублей. Об этом пишет издание Sib.fm.

«Нам выдали 12 кг останков Гриши <…> Буквально недели две назад Красный Крест перечислил мне 300 тысяч рублей в качестве компенсации за памятник», — поделилась женщина.

Собеседница издания уточнила, что моральный ущерб пока не компенсирован. Перевозку тела и гроб для ее брата оплатила Москва.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. По его словам, обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов.

Ранее в Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл».