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Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в Рязани

РЕН ТВ: в Рязани мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы
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Новости Рязани/VK

Мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщили РЕН ТВ в региональном Следственном комитете.

В соцсетях очевидцы сообщили, что пострадавший умер еще до приезда скорой помощи. Его личность пока не установили, но на вид мужчине от 40 до 45 лет. Как именно он получил несовместимые с жизнью ожоги, пока не выяснили.

До этого в Ленинградской области мужчину задержали за привал у Вечного огня. По данным источника РЕН ТВ, инцидент произошел в начале марта у мемориала, расположенного в сквере «Герои-Ижорцы» в Колпино. Двое местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, шли мимо и решили погреть у огня руки, а один из них в итоге даже прилег рядом.

Это увидела случайная прохожая, которая вызвала полицию. Одного нарушителя, до этого уже дважды судимого, удалось задержать, его спутника разыскивают. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами».

Ранее белоруса, готовившего еду на Вечном огне в Пскове, приговорили к реальному сроку.

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