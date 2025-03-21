Мошенники стали использовать образы звезд

Мошенники стали использовать имена российских звезд для вовлечения россиян в поддельные лотереи. Об этом пишут «Известия».

При использовании мошеннической схемы злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют лотерею. Кроме того, они проводят такие «розыгрыши» от лица крупных брендов — маркетплейсов, соцсетей и мессенджеров.

Доверчивый пользователь, переходя по ссылке, попадает на ресурс, где ему предлагают открывать коробки с призами. После нескольких безуспешных попыток выпадает денежный приз, при этом зачастую в валюте. Для того, чтобы его «получить» пользователю предлагают ввести его данные карты.

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь ранее рассказала, что мошенники массово обманывают россиян при попытке обменять рубли на иностранную валюту за рубежом. Они предлагают перевести деньги с неработающих в других странах карт, а затем исчезают.

Ранее сообщалось, что в России хотят вносить жертв мошенников в специальную базу.