В Гидрометцентре предупредили о последствиях глобального потепления

Рост количества опасных явлений наблюдается во всем мире в связи с последствиями глобального потепления. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с потеплением климата увеличивается энергия во внешних слоях атмосферы, которая переходит в различные фазы. Количество такой энергии прямо пропорционально росту числа опасных явлений», — заявил он.

По словам синоптика, при потеплении увеличивается содержание водяного пара в атмосфере, который является «горючим» для опасных явлений. Вильфанд отметил, что если бы пара не было, то большинство явлений было бы невозможным.

Он добавил, что относительная влажность выросла 4–5%, и это залог того, что опасные явления становятся чаще.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле в пятницу, 21 марта, началась магнитная буря слабой интенсивности (G1 — G2). По его словам, причиной магнитной бури стало попадание планеты в очередной поток быстрого и плотного солнечного ветра.

Он отметил, что окончание магнитной бури ожидается сегодня, ближе к полудню. Синоптик подчеркнул, что до конца дня геомагнитное поле будет преимущественно в слабо возмущенном состоянии.

Ранее появилось видео, как природные пожары окружили машины в Приморье.