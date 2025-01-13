Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ущерб от ограбления квартиры Паршуты оценили в 10 млн рублей

РЕН ТВ: ущерб от ограбления квартиры Паршуты превысил 10 млн рублей
close
Из личного архива

Ущерб от ограбления квартиры Юлии Паршуты превысил 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Помимо ювелирных изделий и денежных средств, преступники также забрали дорогие предметы из квартиры Паршуты. По данным издания, вор унес часы марок «Jackob & Co», «Ulysse Nardin», «Hublot» стоимостью около 1 млн рублей и по 5 млн рублей.

7 января стало известно, что из жилья Паршуты на Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности. Известно, что из жилья вынесли больше 3 млн рублей наличными.

После ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По данным издания, неизвестные вскрыли сейф отверткой и забрали из него $10 тысяч и около 2 млн рублей, трое дорогих часов и ювелирные изделия.

Следователи также установили, что воры открыли дверь ключом, поскольку замок не был поврежден. На данный момент воров найти не удалось, и следствие проверяет всех, кто имел доступ к квартире, в том числе домработницу Юлии Паршуты.

Ранее Инстасамка захотела продавать сухарики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами