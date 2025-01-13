Ущерб от ограбления квартиры Паршуты оценили в 10 млн рублей

Ущерб от ограбления квартиры Юлии Паршуты превысил 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Помимо ювелирных изделий и денежных средств, преступники также забрали дорогие предметы из квартиры Паршуты. По данным издания, вор унес часы марок «Jackob & Co», «Ulysse Nardin», «Hublot» стоимостью около 1 млн рублей и по 5 млн рублей.

7 января стало известно, что из жилья Паршуты на Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности. Известно, что из жилья вынесли больше 3 млн рублей наличными.

После ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По данным издания, неизвестные вскрыли сейф отверткой и забрали из него $10 тысяч и около 2 млн рублей, трое дорогих часов и ювелирные изделия.

Следователи также установили, что воры открыли дверь ключом, поскольку замок не был поврежден. На данный момент воров найти не удалось, и следствие проверяет всех, кто имел доступ к квартире, в том числе домработницу Юлии Паршуты.

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