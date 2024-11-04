Квартира Инстасамки едва не сгорела из-за неисправного камина

Съемная квартира рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в центре Москвы едва не сгорела из-за неисправного камина и плохой вентиляции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инстасамка и Moneyken (настоящее имя Егор Еропкин) живут на шестом этаже дома на Тверском бульваре с 2023 года. Стоимость аренды квартиры в месяц в этом доме составляет от 550 тысяч рублей.

Днем 4 ноября из-под крыши дома пошел дым, предварительно, из-за возгорания в вентиляции, отчего загорелась кровля. Из квартиры эвакуировали двух человек, пострадавших нет. Сгорели 65 квадратов чердака, пострадали 15 квадратов квартиры вместе с личными вещами и мебелью.

Накануне стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ведет переговоры с командой Инстасамки о присоединении певицы к коллективу ради совместного творчества. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин и директор исполнительницы Максим Столяров. Что известно о возможном сотрудничестве и чем артисты занимались в последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Инстасамка снялась в образе ведьмы на сеновале.