Старший сын Копайгородских взял под опеку детей экс-мэра Сочи

Старший сын супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской Давид взял под временную опеку своих малолетних братьев и сестер, пока их родители находятся в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщила адвокат Елизавета Меткина, передает ТАСС.

«Детям сложно объяснить, куда пропали их родители, для них это колоссальный стресс. Теперь вся забота о них на плечах Давида и четырнадцатилетней Алисы», — заявила она.

По словам адвоката, нахождение Копайгородской в СИЗО сторона защиты расценивает как давление на супруга. Она отметила, что действия правоохранителей могут создать опасный прецедент, когда следствие начинает манипулировать судьбой несовершеннолетних.

6 марта Копайгородскую перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за давления на свидетелей.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя.

Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Сочи и его жена хотят вернуться на спецоперацию.