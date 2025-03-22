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В Польше обвинили в пожаре «путинских диверсантов»

NCZAS INFO назвал «путинских диверсантов» причиной пожара в центре Варшавы
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Причиной пожара в выставочном центре в Варшаве являются «путинские диверсанты». Об этом заявил польский портал NCZAS INFO.

По данным издания, возгорание произошло в полупустом павильоне. После ликвидации огня было установлено, что причиной инцидента стал оставленный арендаторами строительный мусор. В результате пожара никто не пострадал.

По словам политика из партии «Конфедерация» Павла Усядека, к случившемуся причастны российские диверсанты.

«Чаще всего россияне вербуют украинских иммигрантов. В прошлом году двое молодых украинцев подожгли магазин IKEA в Вильнюсе, и они также готовились к подобной атаке в Риге. Мы пока не знаем, есть ли у этих поджогов что-то общее», — заявил он.

Политик добавил, что мир находится в том времени, где Россия — враг, который может использовать иммигрантов, чтобы действовать против польской стороны.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что украинские агенты могут стоять за серией поджогов в стране. По его словам, за последнее время в стране произошла волна крупных пожаров. Он отметил, что «обычно это сваливается на тайных агентов России», однако это могут быть «украинские агенты».

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.

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