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В Польше допустили причастность украинских агентов к серии поджогов

Экс-премьер Польши Миллер: за серией поджогов могут стоять украинские агенты
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Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Radio Zet заявил, что украинские агенты могут стоять за серией поджогов в стране.

По словам Миллера, в Польше в последнее время произошла волна крупных пожаров.

«Обычно это сваливается на тайных агентов России. Но, может ли быть, что это не российские агенты? Украинские агенты? Конечно», — отметил бывший премьер-министр.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции TOK FM, что в стране нужно сократить число российских дипломатов, поскольку РФ якобы ведет диверсионную деятельность внутри государства.

Сикорский отметил, что не для всех инцидентов у властей Польши есть доказательства, которые мог бы принять суд, однако информацией они располагают. По его словам, если подобные действия со стороны РФ будут продолжаться, то дипломатическое представительство Российской Федерации в Польше будет сокращено.

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.

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