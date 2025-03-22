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В США уборщик мочился в воду и заразил сотрудников больницы герпесом

Independent: в Техасе уборщик мочился в кулер и заразил медиков герпесом
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Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Техас 53-летнего уборщика приговорили к лишению свободы за то, что он мочился в кулер и заразил сотрудников больницы герпесом. Об этом пишет The Independent.

Одна из сотрудниц больницы в городе Хьюстон обратила внимание, что вода в кулере регулярно имела странный запах и кислый вкус. Чтобы выяснить причину загрязнения воды, она установила в помещении камеру. На видеозапись попал работающий по ночам уборщик. Камера запечатлела, как мужчина мочился в кулер, и женщина рассказала об этом руководству.

Позже сотрудники больницы сдали тест на заболевания, передающиеся половым путем, и у всех выявили герпес. В итоге уборщика приговорили к шести годам лишения свободы.

11 марта сообщалось, что вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), известный своими проявлениями в виде язв и волдырей, может вызывать серьезные неврологические последствия, включая тревожность, двигательные нарушения и когнитивные проблемы. Американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго выяснили, что уже через несколько дней после заражения в мозге наблюдаются высокие уровни воспаления и повреждения нейронов. В течение нескольких месяцев (что эквивалентно десятилетиям жизни человека) у инфицированных животных ухудшались координация движений, память и повышалась тревожность.

ВПГ-1 чрезвычайно распространен: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, почти две трети населения мира являются его носителями. Вирус остается в организме на всю жизнь и может реактивироваться, вызывая различные симптомы.

Ранее ученые раскрыли причину необъяснимых обострений герпеса.

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