Ученые раскрыли причину необъяснимых обострений герпеса

Американские ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии открыли новую причину активации вируса герпеса в организме. Оказалось, что патоген использует иммунный ответ организма для выхода из спящего состояния. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1), который вызывает герпес на губах, а также может быть причиной генитального герпеса, способен вырабатывать белок UL12.5. Этот белок запускает иммунный ответ организма, что, казалось бы, должно подавлять болезнь. Однако вместо этого вирус использует этот процесс для выхода из спящего состояния и начала репликации.

ВПГ-1 инфицирует более 60% людей в мире в возрасте до 50 лет, что составляет более 3,8 миллиарда человек. После заражения вирус остается в организме навсегда, периодически активируясь под воздействием стресса, инфекций или других факторов. Новое открытие показывает, что вирус может реактивироваться даже при абортивных инфекциях, когда иммунная система подавляет новый патоген до его репликации.

Это открытие также может иметь значение для лечения генитального герпеса, вызванного как ВПГ-1, так и ВПГ-2, поскольку оба вируса используют схожие механизмы реактивации.

Ученые считают, что белок UL12.5 может стать новой мишенью для разработки препаратов, предотвращающих реактивацию вируса.

Исследователи уже начали тестировать ингибиторы функции UL12.5, чтобы найти способ блокировать реактивацию вируса. Это может привести к созданию новых методов профилактики и лечения герпеса, включая предотвращение связанных с ним осложнений, таких как вирусный энцефалит и болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые обнаружили связь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера.