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Вирус герпеса может серьезно повредить мозг, узнали ученые

mBio: вирус простого герпеса способен вызвать когнитивные проблемы и тревожность
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Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго обнаружили, что вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), известный своими проявлениями в виде язв и волдырей, может вызывать серьезные неврологические последствия, включая тревожность, двигательные нарушения и когнитивные проблемы. Исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Специалисты изучили интраназальное заражение, при котором вирусные частицы попадают в организм через нос и получают прямой доступ к нервной системе.

«Если вирус выделяется через слезы, он может достичь носовой полости, а оттуда — мозга», — объяснил профессор Дипак Шукла, руководивший исследованием.

Эксперименты на животных показали, что уже через несколько дней после заражения в мозге наблюдаются высокие уровни воспаления и повреждения нейронов. В течение нескольких месяцев (что эквивалентно десятилетиям жизни человека) у инфицированных животных ухудшались координация движений, память и повышалась тревожность.

Ученые также изучили роль фермента гепараназы, который ранее был связан с реактивацией вируса. Животные с деактивированным геном гепараназы не демонстрировали тех же неврологических нарушений, что указывает на ключевую роль этого фермента в развитии долгосрочных повреждений мозга.

ВПГ-1 чрезвычайно распространен: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, почти две трети населения мира являются его носителями. Вирус остается в организме на всю жизнь и может реактивироваться, вызывая различные симптомы.

Исследователи планируют продолжить изучение механизмов воздействия ВПГ-1 на мозг и разработать новые методы лечения, направленные на подавление активности гепараназы и снижение воспаления.

Ранее ученые раскрыли причину необъяснимых обострений герпеса.

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