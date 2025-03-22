В США продали логотип Twitter в виде синей птицы почти за $35 тысяч

AP: синюю птицу Twitter продали на аукционе почти за $35 тысяч

Логотип социальной сети Twitter в виде синей птицы, который располагался на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, продали на аукционе почти за $35 тысяч (2,9 млн рублей). Об этом пишет The Associated Press.

«Знак весом 254 килограмма и размерами 3,7 на 2,7 метра был продан за $34 375. Имя покупателя не называется», — говорится в публикации.

Логотип демонтировали, когда основатель SpaceX и Tesla Илон Маск взял на себя управление социальной сетью и переименовал ее в X.

10 марта Маск сообщил о масштабной кибератаке на платформу X. Она была организована с использованием большого количества ресурсов, подчеркнул он. Вовлечены либо большая, скоординированная группа и/или страна, предположил он.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи X сталкивались с серьезными проблемами в доступе к платформе утром 10 марта, причем наибольшее количество сообщений о сбоях приходилось на работу мобильного приложения (58%), за ним следовали проблемы с веб-версией (31%) и трудностями подключения к серверу (11%). Маск заявил о проведении расследования для установления источника атаки.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд долларов США, получив контроль над платформой и став ее генеральным директором (CEO). С момента сделки платформу неоднократно критиковали за распространение дезинформации, а также за разжигание ненависти. В июне 2023 года на посту гендиректора X Маска сменила Линда Яккарино, при этом миллиардер остался председателем правления и техническим директором. В июле 2023 года Маск переименовал Twitter в X.

Ранее Маск отреагировал на публикацию WSJ о финансовых проблемах соцсети X.