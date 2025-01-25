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Маск отреагировал на публикацию WSJ о финансовых проблемах соцсети X

Маск опроверг статью WSJ об отправке сотрудникам X письма о финансовых проблемах
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию в статье газеты Wall Street Journal (WSJ) о том, что он якобы отправлял сотрудникам своей компании X электронное письмо, где сообщал о финансовых проблемах.

«Это сообщение является ложным. Я не отправлял такого электронного письма. WSJ врет», — написал он в соцсети X.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Маск пожаловался на слабые финансовые показатели и отсутствие большого прироста пользователей принадлежащей ему социальной сети X. По данным издания, предприниматель направил сотрудникам электронное письмо, в котором заявил, что компания показала свою способность влиять на «формирование дискуссий в обществе», но он отметил «плачевную ситуацию с точки зрения выручки». WSJ привела цитату из письма: «Рост числа пользователей стагнирует, выручка не впечатляет, мы едва сводим концы с концами».

До этого Маск выразил недовольство в связи с тем, что алгоритмы соцсети X заполняют его ленту постами с нацистскими приветствиями. Он отметил, что если еще хоть раз увидит нацистское приветствие в своей ленте, то «лишится рассудка». Предприниматель добавил, что алгоритм рекомендаций в его соцсети — «полный отстой».

После инаугурации президента США Дональда Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. Эта новость тут же разлетелась по соцсетям и вызвало реакцию со стороны пользователей.

Ранее в США раскритиковали Маска за неоднозначный жест на инаугурации Трампа.

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