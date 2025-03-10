Маск заявил о кибератаке на соцсеть X

Маск заявил, что на его соцсеть X совершена «масштабная кибератака»

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на принадлежащую ему платформу X, отметив, что атака продолжается. Об этом бизнесмен написал в своем аккаунте в сети.

«Нас атакуют каждый день, но эта была организована с использованием большого количества ресурсов. Вовлечены либо большая, скоординированная группа и/или страна. Отслеживаем», — говорится в посте предпринимателя.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи X сталкивались с серьезными проблемами в доступе к платформе утром 10 марта, причем наибольшее количество сообщений о сбоях приходилось на работу мобильного приложения (58%), за ним следовали проблемы с веб-версией (31%) и трудностями подключения к серверу (11%). Маск заявил о проведении расследования для установления источника атаки.

В январе американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию в статье газеты Wall Street Journal о том, что он якобы отправлял сотрудникам своей компании X электронное письмо, где сообщал о финансовых проблемах.

Ранее Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз.