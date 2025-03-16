В Башкирии 35 человек заблокированы в термобанях из-за перелива реки

В Башкирии эвакуируют 35 человек, заблокированных в термобанях из-за половодья

В башкирском селе 35 человек оказались заблокированными в термобанях из-за половодья. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в Кармаскалинском районе река Узень перелилась через мост. Из-за этого 20 посетителей термобань «Голубое озеро» не могут проехать по переправе.

«Принято решение об эвакуации людей. Машины рекомендовано отогнать подальше и оставить на возвышенности», — заявили в МЧС.

Там уточнили, что для этого к мосту направили десять спасателей. Высота перелива над дорожным полотном составляет около 30 см по всей площади переправы. Персонал бань (14 человек) отказался от эвакуации. Помимо отдыхающих, заблокированы 16 легковых автомобилей.

За минувшие сутки в Башкирии поступило 157 сообщений о подтоплениях талыми водами. Так, в Альшеевском районе закрыли для транспорта объездную дорогу через реку Курсак, которая была повреждена из-за паводка. На выезде из села Новояппарово Давлекановского района талыми водами затопило автомобиль с людьми. Кроме того, было опубликовано видео, на котором местные жители плавают на сапбордах по затопленным улицам села Елкибаево в Уфимском районе.

Ранее эксперт предупредил об угрозе еще одного наводнения в Оренбургской области.